La station charentaise Radio Attitude en difficulté

"Depuis deux ans, compte tenu des réformes, il nous est devenu difficile d’obtenir certaines subventions", a expliqué Stéphane Vincent, président de Radio Attitude à nos confrères de Sud Ouest . Le quotidien précise que "après la perte de la subvention de la Région, de 17 000 € et celle du Département, la station a eu du mal l’an dernier à encaisser la réforme des barèmes du fonds de soutien à l’expression radiophonique, versé par le ministère de la Culture". Et Stéphane Vincent de préciser : "Notre marge de manœuvre était déjà faible, et elle s’est encore réduite, concède Stéphane Vincent. Nous fonctionnons avec un tout petit budget, moins de 80 000 € par an. Nous sommes inquiets, les perspectives ne sont pas très positives…". Un week-end de mobilisation est programmé les 30 et 31 mars prochains...