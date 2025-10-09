La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Jeudi 9 Octobre 2025

La revue RadioMorphoses explore la place des femmes derrière le micro


La revue RadioMorphoses consacre son numéro 15, à paraître en 2026, aux voix des femmes à la radio. Coordonné par Isabel Guglielmone (Université de Technologie de Compiègne) et Marta Perrotta (Università Roma Tre), ce dossier scientifique invite les chercheuses et chercheurs à soumettre leur proposition avant le 31 octobre 2025.


L’appel à contributions lancé par la revue RadioMorphoses pour son numéro 2026 entend analyser les parcours et représentations des voix féminines à la radio et dans l’audio digital, à travers les processus de production, de diffusion et de réception. Les propositions devront interroger les mécanismes d’exclusion, les normes vocales imposées aux femmes et les espaces d’autonomisation qu’ouvrent les radios communautaires et les podcasts d’empowerment.
Trois axes structurent ce numéro : les trajectoires professionnelles et symboliques des femmes à l’antenne, la standardisation du timbre et du style radiophonique, et les nouveaux espaces d’expression nés de la transition numérique.

Ancré dans une réflexion internationale, ce dossier prolonge les travaux du GRER et du programme "Femmes à l’antenne – Donne in onda" mené à Villa Vigoni en 2024. 
Les propositions, d’une longueur maximale de 4 000 signes, sont à envoyer à isabel.guglielmone@utc.fr .

