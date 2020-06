La réponse des radios publiques européennes au Covid-19

"La radio de service public a adapté ses contenus et ses formats pour soutenir les citoyens dans cette situation. De même, les radios publiques européennes ont mis en place différentes actions pour soutenir les arts et le secteur créatif, gravement touchés par les mesures de confinement et de distanciation sociale appliquées par la plupart des gouvernements à travers le continent" note l'EBU. L'Union européenne de radio-télévision plaide en faveur des médias de service public : "L'objectif est de soutenir les membres de l'EBU en fournissant une référence internationale de leur performance et de donner l'inspiration à d'autres membres sur la façon de relever le défi du Covid-19".Le rapport complet est accessible ICI