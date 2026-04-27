La réorganisation des fréquences de Radio France contestée par l’Alliance de la radio

L’Alliance de la Radio dénonce un projet présenté comme unilatéral, susceptible de créer une distorsion de concurrence majeure. Elle souligne que cette réorganisation pourrait être menée à l’avantage de Radio France, sans réaction de l’État. Si l’objectif affiché est économique, elle considère que Radio France pourrait libérer ses fréquences au profit des radios privées, dont plusieurs rencontrent des difficultés de couverture territoriale et d’ancrage local, plutôt que de les réattribuer à d’autres antennes.

Selon l’Alliance, ce "passage en force" reviendrait à faire financer les économies de Radio France par les radios privées, dans un contexte économique déjà fragilisé. Elle alerte également sur l’absence d’encadrement effectif du plafond publicitaire de Radio France, perçue comme une concurrence directe pour des acteurs privés financés exclusivement par la publicité. Cette situation est présentée comme un risque pour l’équilibre économique du secteur et, à terme, pour le pluralisme.

