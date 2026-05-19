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Mardi 19 Mai 2026 - 15:05

France Culture poursuit "La Dictée En Gare" à Saint-Quentin


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Ce mercredi 20 mai, de 10h à 15h, France Culture et SNCF Gares & Connexions organiseront une nouvelle étape de "La Dictée En Gare" dans le hall de la gare de Saint-Quentin, avec le soutien de la ville. Cette troisième dictée en gare de l’année sera consacrée à l’Art déco et au patrimoine remarquable de Saint-Quentin.


Ce mercredi, Rachid Santaki animera une session de "La Dictée En Gare". L’opération propose au public de participer à une dictée dans un espace de gare, autour de textes issus de la littérature française.
Ce mercredi, Rachid Santaki animera une session de "La Dictée En Gare". L’opération propose au public de participer à une dictée dans un espace de gare, autour de textes issus de la littérature française.

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France Culture et SNCF Gares & Connexions poursuivent le Tour de France 2026 de "La Dictée En Gare" avec une nouvelle étape prévue mercredi 20 mai dans le hall de la gare de Saint-Quentin. Organisée de 10h à 15h, avec le soutien de la ville de Saint-Quentin, cette édition picarde sera la troisième dictée en gare de l’année. Elle mettra en avant le patrimoine remarquable de Saint-Quentin à travers une thématique consacrée à l’Art déco, dont la ville constitue l’un des plus beaux témoignages en France.
Les participants seront invités à travailler sur des textes issus de la littérature française, sélectionnés en écho au style Art déco qui fait la renommée de Saint-Quentin. Les dictées seront ouvertes à tous, sans réservation, et animées par Rachid Santaki. Cinq sessions sont programmées au cours de la journée, à 10h, 11h, 12h, 14h et 15h.

Tags : France Culture, Rachid Santaki, Radio France, Saint-Quentin



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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