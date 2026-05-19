France Culture poursuit "La Dictée En Gare" à Saint-Quentin

France Culture et SNCF Gares & Connexions poursuivent le Tour de France 2026 de "La Dictée En Gare" avec une nouvelle étape prévue mercredi 20 mai dans le hall de la gare de Saint-Quentin. Organisée de 10h à 15h, avec le soutien de la ville de Saint-Quentin, cette édition picarde sera la troisième dictée en gare de l’année. Elle mettra en avant le patrimoine remarquable de Saint-Quentin à travers une thématique consacrée à l’Art déco, dont la ville constitue l’un des plus beaux témoignages en France.

Les participants seront invités à travailler sur des textes issus de la littérature française, sélectionnés en écho au style Art déco qui fait la renommée de Saint-Quentin. Les dictées seront ouvertes à tous, sans réservation, et animées par Rachid Santaki. Cinq sessions sont programmées au cours de la journée, à 10h, 11h, 12h, 14h et 15h.