"La rafle du Vel d'Hiv : une affaire d’État", un nouveau podcast de France Inter

Cette rafle ordonnée par l’occupant nazi est menée exclusivement par des policiers et des gendarmes français. Stéphanie Duncan revient sur ce dramatique événement devenu le symbole de la collaboration du régime de Vichy avec le Troisième Reich.

Un récit ponctué d’archives d’époque, d’extraits de films et du témoignage de 5 survivants, 5 enfants qui ont pu s’échapper : Annette Krajcer, Joseph Schwartz, Rachel Jedinak, Esther Senot (née Dzik) et Roger Lancry. Ces rescapés racontent leur histoire qui est aussi la nôtre.

cette nouvelle série se décline en 8 épisodes de 20 minutes. Une série réalisée par Anne Lhioreau.