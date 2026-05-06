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Mercredi 6 Mai 2026 - 07:05

La radio suisse se donne rendez-vous au SwissRadioDay 2026 à Zurich


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Le SwissRadioDay se tiendra le jeudi 27 août 2026 au Kaufleuten à Zurich, réunissant l’ensemble de la branche radio suisse en présentiel et en livestream. L’événement propose une journée d’impulsions claires et d’insights, avec un programme structuré autour de sessions courtes et de temps d’échanges, dans un cadre accessible à l’ensemble de l’écosystème.



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Cet événement rassemblera l’ensemble de la branche radio suisse, avec une participation possible sur place ou en livestream. Présenté comme une journée d’impulsions claires, d’insights pertinents et d’échanges, l’événement s’articule autour d’un programme du matin annoncé comme compact et précis, composé de sessions courtes, prolongé par un networking lunch devenu incontournable, puis un apéro organisé avec le soutien de SUISA et Swissperform. L’inscription est ouverte via radioday.ch.
Pour faciliter la venue des participants, des conditions spéciales ont été négociées avec Zurich Tourisme et Kuoni Tumlare dans plusieurs établissements, dont le Marktgasse Hotel, le Park Hyatt et l’hôtel officiel CitizenM Zurich, avec une recommandation d’arrivée la veille afin de démarrer la journée de manière détendue.

Le SwissRadioDay est produit exclusivement par la branche radio pour la branche radio et bénéficie du soutien de Swisscom Broadcast, SRG, VSP, RRR, Unikom, Digris, Corall, SwissMediaCast, Audion, SUISA, Swissperform et IFPI, permettant une participation gratuite pour les radios suisses, les partenaires de l’industrie et les étudiants en médias.

Tags : événement, Suisse, SwissRadioDay, Zurich



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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