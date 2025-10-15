La radio et le podcast classés "Super Touchpoints" par Effie 2025

L’étude Effie–System1 positionne l’audio (radio AM/FM et podcasts) comme un "Super Touchpoint", capable à la fois de convertir rapidement la demande et de bâtir durablement la marque. L’audio se classe 4e sur 19 médias pour l’efficacité à court terme. Source : System1/Effie, "The Creative Dividend", analyse Westwood One (2007-2023).
Effie, l’organisation mondiale qui évalue l’efficacité marketing des campagnes, et la société d’analyse System1 ont examiné 1 265 campagnes issues des Effie Awards entre 2007 et 2023, représentant plus de 139 milliards $ de revenus cumulés. L’étude, dévoilée au Festival international de la publicité de Cannes, classe la radio AM/FM et les podcasts au 4e rang des 19 médias analysés pour leur effet sur les ventes à moins de six mois.
Ces deux canaux affichent également de solides performances à long terme, mesurées par la capacité à créer confiance, notoriété, différenciation et intention d’achat au-delà de six mois. Dans la matrice System1/Effie, l’audio se distingue ainsi comme un "Super Touchpoint", à la fois convertisseur de demande existante et créateur de demande future.
L’efficacité audio : ventes rapides, image durable
Les résultats montrent que l’audio est l’un des rares médias capables de combiner efficacité immédiate et impact de marque prolongé. La radio et podcasts rivalisent avec les médias les plus puissants pour transformer la notoriété en chiffre d’affaires. À court terme, ils obtiennent un score d’efficacité classé #4 sur 19, devant plusieurs médias numériques. À moyen et long terme, ils maintiennent des effets de marque significatifs, là où d’autres canaux (promotions, search, display) s’essoufflent.
Cette complémentarité fait de l’audio un média d’autant plus stratégique qu’il repose sur une forte charge émotionnelle et une identification de marque sonore (voix, jingle, signature). Effie et System1 rappellent qu’un bon dispositif audio combine émotion et clarté de marque, et que les campagnes les plus cohérentes dans le temps (notamment celles menées par des marques fidèles à leur agence et à leur univers sonore) génèrent les profits les plus élevés.
