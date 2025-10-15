La radio et le podcast classés "Super Touchpoints" par Effie 2025

Les résultats montrent que l’audio est l’un des rares médias capables de combiner efficacité immédiate et impact de marque prolongé. La radio et podcasts rivalisent avec les médias les plus puissants pour transformer la notoriété en chiffre d’affaires. À court terme, ils obtiennent un score d’efficacité classé #4 sur 19, devant plusieurs médias numériques. À moyen et long terme, ils maintiennent des effets de marque significatifs, là où d’autres canaux (promotions, search, display) s’essoufflent.

Cette complémentarité fait de l’audio un média d’autant plus stratégique qu’il repose sur une forte charge émotionnelle et une identification de marque sonore (voix, jingle, signature). Effie et System1 rappellent qu’un bon dispositif audio combine émotion et clarté de marque, et que les campagnes les plus cohérentes dans le temps (notamment celles menées par des marques fidèles à leur agence et à leur univers sonore) génèrent les profits les plus élevés.