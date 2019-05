La radio est le média le plus fiable pour les Européens

La radio est le média le plus fiable pour les citoyens de l'Union Européenne : 59% de la population lui font confiance. par ailleurs, la moitié des citoyens de l'Union Européenne font confiance à la télévision. Ajoutons que seulement 32% des Européens font confiance à Internet et 19% aux réseaux sociaux, contre respectivement 36% et 21% en 2014. Pour la première fois, le rapport a également montré que de plus en plus d'Européens avaient tendance à faire confiance à la presse écrite. Les médias de service public figurent parmi les cinq marques d'actualités les plus fiables sur plus de 80% des marchés d'Europe du Nord et d'Europe centrale.