La radio RVM embarque ses auditeurs dans le Bus de Noël

Toute la journée, les animateurs animeront leurs émissions en direct du "Bus de Noël", dès 06h. Au programme, des jeux, de la bonne humeur, distribution de cadeaux et de croissants toujours en compagnie du Père Noël dans plusieurs communes d’Ardenne Métropole.

Les Ardennaises et Ardennais, petits et grands pourront rencontrer et faire une photo avec le Père Noël gratuitement. Les lieux de rencontres et les horaires sont disponibles sur les réseaux sociaux de la radio RVM et TAC ainsi que sur rvm.fr.

RVM et le réseau de bus TAC organisent cette opération avec Orange, les différentes communes d’Ardenne-Métropole, les grandes surfaces commerciales qui ont accepté l’arrêt du "Bus de Noël" sur leurs territoires et sites.