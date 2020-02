La radio RMN fait son show

Sur la scène, le jeune humoriste breton Simon Cojean, les groupes pop Venus VNR et 21 juin le duo, la gagnante de la Nouvelle Star 2015 Emji, et Silvàn Areg, l'interprète du tube "Allez leur dire". Un concert uniquement sur invitation. Pour y assister, les places sont mises en jeu sur le site internet de la radio et chez les partenaires de l’événement.

RMN "la Bretagne en Musique" s’écoute à Gourin et dans l’ouest du Centre Bretagne sur les fréquences 91.2 et 94.5, à Pontivy, Loudéac et Locminé (100 et 105) et à l’est, autour de Ploërmel (107.5).