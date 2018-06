La radio Noy’On Air sort le barbecue

La radio Noy’On Air, en partenariat avec les commerces La Table du Boucher et Carré Crème, organise un concours intitulé "Barbecue Party". Le principe est simple, les auditeurs s’inscrivent gratuitement au concours via la page Facebook de la radio, un tirage au sort désignera l’auditeur gagnant.

Celui-ci verra débarquer, le samedi 7 juillet, l'équipe de Noy’On Air avec tout le matériel nécessaire pour faire un grand barbecue : barbecue, charbon de bois, boissons, brochettes, merguez, saucisses et même le dessert… et ce pour 15 personnes.

Ambiance musicale garantie, car Noy’On Air vient aussi avec la sono et la musique" prévient cette jeune radio associative, qui entend confirmer son ancrage local et sa singularité : "proche des auditeurs, dynamisme et projets innovants".

Fin du concours, le samedi 30 juin à 23h59. Qu'on se le dise.