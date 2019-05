La radio Horizon lance sa saison de concerts

"Cette manifestation de prestige sera l’occasion pour les familles de Lauwin-Planque, du Douaisis et au-delà de passer un moment convivial. Ce partenariat avec Horizon est une réelle opportunité pour notre village nous permettant de rassembler 8 artistes sur la même scène. Nous aurons le plaisir d’apprécier les prestations sur scènes de Jenifer et Slimane et de bien d’autres artistes ! Ce concert unique dans le Douaisis mettra sous le feu des projecteurs, notre village de 1 750 habitants" a expliqué Christian Poiret, maire de Lauwin-Planque, premier vice-président du Conseil départemental du Nord et président de Douaisis-Agglo.