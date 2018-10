La puissance de la pub radio dans un hors-série de La Lettre Pro

En novembre 2018, à quelques semaines de la période de Noël, la plus faste pour le média radio, découvrez les Dossiers de la Lettre n°4 consacrés aux régies publicitaires radio. Après le succès des précédents hors-série consacrés notamment aux habillages et au digital et le livre de Michel Colin « Vendre mieux et plus de publicité radio en 500 questions » (Editions HF), La Lettre Pro de la Radio vous propose un nouveau grand hors-série de 32 pages sur le marché de la publicité à la radio en 2018 / 2019 ses incroyables défis à l’aube de 2020…



Toutes les grandes régies publicitaires nationales et locales pourront exposer les innovations et leurs offres et traceront les grandes tendances du marché. A travers des interviews, des focus, des enquêtes et de nombreuses données chiffrées fournies par nos partenaires, ce magazine spécial permettra de faire un tour global du marché de la monétisation du marché radio. Plusieurs pages permettront aussi de guider les commerciaux face aux nouveaux enjeux du média à l’heure du digital. Des annonceurs seront également interrogés pour dévoiler des campagnes innovantes et leurs expériences du média.



Ce hors-série sera distribué gratuitement sous format papier et électronique à l’ensemble du marché de la radio : directeurs d’antenne, directeurs commerciaux, instances publiques et de régulation, acheteurs, grandes agences mais également aux 100 plus grands annonceurs du média.