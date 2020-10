La matinale de France Bleu Gironde désormais filmée

À l'horizon 2022, les 44 matinales des stations de France Bleu devraient être disponibles sur France 3, entre 07h et 08h40. Avant France Bleu Limousin ou encore France Bleu Alsace, la matinale de France Bleu Gironde est donc désormais filmée et diffusée sur France 3 Nouvelle Aquitaine. Cette prouesse technique a été saluée par Jean-Emmanuel Casalta, directeur du réseau, qui a fait le déplacement jusqu'à Bordeaux, mardi dernier. Il a évoqué une "idée simple et généreuse, qui fait avancer le service public de l'audiovisuel de proximité". Pour Jean-Emmanuel Casalta : "France Bleu, c'est une grande radio populaire qui a vocation à rendre service, à informer, à faire découvrir, à valoriser les territoires et à fabriquer de la solidarité de territoire".