La matinale d'Alouette en direct d’un camping pour lancer l’été

Alouette, première radio régionale de France, propose une émission spéciale ce vendredi 20 juin, à la veille du passage à l’été. La station délocalise sa matinale "Le Matin Alouette" depuis le Camping de l’Océan, au Croisic, pour une diffusion en direct de 06h à 09h30, à la fois sur son réseau FM, sur son site alouette.fr et via ses plateformes sociales.

Animée par Niko et Lola, la matinale adopte un format événementiel. Jeux en direct, programmation musicale renforcée et ambiance sonore estivale composent le déroulé de cette émission hors studio. L’objectif annoncé est d’offrir aux auditeurs "une vraie sensation de détente… avant l’heure". La station mise également sur ses relais digitaux pour accompagner la diffusion : l’émission sera visible sur le site officiel et les réseaux sociaux de la marque.