La magie de Noël s'invite déjà dans l'offre audio digitale de Bel RTL

Bel RTL donne le coup d'envoi de sa programmation musicale de Noël avec le lancement de la webradio "Bel RTL 100% Noël", à 50 jours des fêtes. Conçue par le programmateur musical de la station, cette playlist rassemble des titres traditionnellement associés à cette période de l'année. Les auditeurs peuvent notamment retrouver "All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey, "Santa Tell Me" d'Ariana Grande, "Last Christmas" de Wham! et "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas" de Michael Bublé.

Cette programmation est destinée à accompagner les déplacements en voiture, les premiers préparatifs de fin d'année ou une écoute au quotidien. Accessible gratuitement dès son lancement, la webradio est diffusée en ligne sur

belrtl.be

et depuis l'application bel RTL, sans attendre le mois de décembre.