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Vendredi 6 Novembre 2026 - 14:35

La magie de Noël s'invite déjà dans l'offre audio digitale de Bel RTL


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À moins de 50 jours de Noël, bel RTL a lancé hier "Bel RTL 100% Noël", une webradio entièrement consacrée aux chansons des fêtes de fin d'année. Disponible gratuitement sur le site belrtl.be et sur l'application bel RTL, cette programmation musicale réunit notamment Mariah Carey, Ariana Grande, Wham! et Michael Bublé. Une offre audio digitale accessible dès maintenant, sans attendre le mois de décembre.



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Bel RTL donne le coup d'envoi de sa programmation musicale de Noël avec le lancement de la webradio "Bel RTL 100% Noël", à 50 jours des fêtes. Conçue par le programmateur musical de la station, cette playlist rassemble des titres traditionnellement associés à cette période de l'année. Les auditeurs peuvent notamment retrouver "All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey, "Santa Tell Me" d'Ariana Grande, "Last Christmas" de Wham! et "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas" de Michael Bublé.
Cette programmation est destinée à accompagner les déplacements en voiture, les premiers préparatifs de fin d'année ou une écoute au quotidien. Accessible gratuitement dès son lancement, la webradio est diffusée en ligne sur belrtl.be et depuis l'application bel RTL, sans attendre le mois de décembre.

Tags : Bel RTL, musique, Noël, webradio



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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