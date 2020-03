La langue française à l'honneur sur les antennes de Radio France

Radio France proposera à tous les francophiles un dispositif spécial sur ses antennes du 14 au 22 mars à l’occasion de la Semaine de la langue française et de la francophonie et de la Journée de la langue française. Des émissions spéciales, des acteurs de la francophonie et une programmation musicale 100% francophone composeront entre autres le programme voulu par Radio France pour célébrer avec ses 15 millions d’auditeurs la langue française sous toutes ses formes. Par ailleurs, les Médias Francophones Publics proposeront une nouvelle fois une webradio éphémère avec une sélection de 24 heures de programmes des Radios Francophones Publiques. Cette webradio sera disponible sur les sites de Radio France et de France Inter.