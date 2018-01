La grande forme de Skyrock

Skyrock connaît également la meilleure progression sur les publics adultes toutes radios confondues avec une augmentation de 181 000 auditeurs sur les 25-49 ans en un an. "Ces excellentes performances positionnent désormais Skyrock devant RTL et Europe 1 en QHM et en audience cumulée sur ce public" explique dont les programmes sont confiés à Laurent Bouneau. De plus, Skyrock n’est plus qu’à 14 000 auditeurs d’Europe 1… "À partir de 21h, Skyrock s’affirme comme la première radio de France avec "La Radio Libre de Difool"

Dans la continuité de ce succès, Skyrock confirme également la position de première radio musicale d’Île-de-France.