La garantie d’écoutes pour les podcasts de marque

Les annonceurs ayant investi dans la production de podcasts de marque ont tous été confrontés à la problématique de la distribution et donc d’être écoutés. Les applications musicales n’offrant pas de solution efficace, le fondateur d’Edisound nous détaille son positionnement à la performance, sa technologie et les résultats pour ses clients les annonceurs, agences et studios de production.



LLPR - Pourquoi avoir créé Edisound ?

Julien Mosse - Pour répondre de manière efficace à la problématique de la distribution de podcasts. Le modèle d’Edisound permet de répondre à un triple besoin. Celui pour les internautes de découvrir de nouveaux podcasts. Pour les annonceurs de faire écouter leurs podcasts de marque. Et, pour nous les éditeurs, de développer leurs audiences et revenus autour de leurs podcasts éditoriaux. J’ai développé ces 15 dernières années ce savoir-faire de mise en relation entre audiences, annonceurs et éditeurs. Je l’ai mis à profit pour le marché du podcast et plus largement de l’audio digital.



LLPR - Plus précisément ?

JM - Edisound, c’est une régie qui garantit de faire écouter les podcasts de marque aux bonnes audiences dans le bon contexte éditorial. Et cela sur un modèle à la performance, l’achat d’écoutes garanties. En effet, référencer son podcast sur les étagères de Spotify ou Apple ne garantit pas qu’il sera écouté. Edisound sort le podcast des plateformes musicales pour le faire découvrir et écouter chez nos sites médias partenaires. Les médias intègrent notre player nativement dans leurs pages articles. Avec plus de 50 sites partenaires et des marques médias fortes, comme Grazia, Auto Plus, Top Santé, Journal Du Net, Chef d’Entreprise, Maison & Travaux ou Rock & Folk, nous couvrons l’ensemble des cibles et contextes éditoriaux, grand public comme professionnel. Ainsi, chaque mois avec Edisound, c’est plus de 7 internautes français sur 10 qui peuvent s’engager avec les podcasts de nos clients.



LLPR - Et quelles sont les performances ?

JM - Selon nos clients, c’est terriblement efficace. Face aux volumes d’écoutes générés sur les plateformes, les annonceurs observent de +50% à jusque +500% d’écoutes avec Edisound. Nos résultats sont liés d’une part à la puissance de nos partenaires médias et d’autre part à la performance de nos algorithmes propriétaires. " Les annonceurs peuvent désormais distribuer leurs podcasts de manière efficace avec notre modèle d’achat à l’écoute." Julien Mosse LLPR - Et pour les éditeurs ?

JM - Les éditeurs sont également très peu visibles sur les plateformes musicales. Avec Edisound, ils disposent d’outils pour développer et fidéliser leurs audiences et donc leurs écoutes. De mécanique de création automatique de pages pour présenter leurs podcasts à leurs audiences. Et d’une plateforme de suivi et d’optimisation des performances. Nous redonnons ainsi aux médias le pouvoir d’engager leurs audiences avec leurs contenus audio et de capter la valeur directement chez eux plutôt qu’elles partent encore chez les GAFA. Et cela fonctionne car nous représentons une part majeure de leurs volumes d’écoutes. Ainsi que des revenus complémentaires significatifs. Pour certains, nous leur reversons déjà des centaines de milliers d’euros.



LLPR - Comment s’est passée cette première année d’exercice ?

JM - Au-delà des très bons résultats avec plus de 100 campagnes, 50 sites éditeurs, couverture de 7 internautes sur 10, ce qui nous satisfait le plus, c’est le taux de reconduction. S’ils en ont l’occasion, 100% de nos clients reviendront.



LLPR - Justement, comment voyez-vous l’année 2022 ?

