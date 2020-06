La chanteuse Sheila arrive sur Nostalgie Belgique

Sheila est devenue populaire dès la sortie de son deuxième 45 tours en 1963. Elle est d’ailleurs l'artiste féminine française à avoir enregistré le plus de tubes entre 1963 et 1982. Elle a également connu un succès international dans sa période disco et a été une des rares chanteuses françaises à avoir été classée dans les charts américains. "Je suis très heureuse de retrouver mes amis belges, de partager avec eux des moments de vie, des moments de joie et surtout de faire cette émission avec Bruno sur Nostalgie". Nostalgie Belgique a effet confié le créneau 9h/10h, le dimanche à la chanteuse qui animera "Génération Sheila", tout l'été.