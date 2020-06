Cet été, Jacky revient sur Nostalgie Belgique

Tous les samedis de l’été, de 9h à 10h, le "Bar 2 Jacky" reprendra du service pour une immersion originale et totale dans les années 80’ et 90’. Chaque samedi, en compagnie d’Ingrid Franssen, l’animateur vedette continuera de raconter avec humour et décalage, les coulisses de la musique, ses rencontres à la télévision et ses anecdotes du showbiz. "J’ai vraiment hâte de retrouver les fidèles auditeurs de Nostalgie tous les samedis entre 9h et 10h, en juillet mais aussi en août. On va passer tout l’été ensemble, quelle chance ! Ingrid et moi, on leur donne rendez-vous au "Bar 2 Jacky" a expliqué l'animateur. Jacky, c’est une figure atypique du monde de la musique et des médias avec des émissions cultes comme "Les enfants du rock", "Platine 45", "Le Jacky Show" et, bien évidemment, "Le Club Dorothée".