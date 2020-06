Bernard Poirette rejoint Radio Classique, dès cet été

La nouvelle matinale estivale débutera à 7h, en juillet, par une tranche d'informations économiques présentée par Fabrice Lundy. Les auditeurs de la matinale retrouveront leurs rendez-vous habituels et découvriront de nouvelles chroniques comme celle de Laurence Haïm, "Direct USA" à 8h25, ou "Un été en France", présenté par l'ancien ministre et maire de Crest, Hervé Mariton, président de l'association "Les plus beaux détours de France". Dans cette chronique, Hervé Mariton présentera l'histoire insolite des plus beaux sites ou villages à visiter cet été.

Durant juillet et août, Radio Classique proposera à ses auditeurs de retrouver, tout au long de la journée, leurs émissions favorites de la saison (Franck Ferrand raconte, Tous Classiques, Entrée des artistes, Rolando Solo ), certaines avec de nouvelles voix pour l'été. "L'été sera plus que jamais placé sous le signe de la détente et du bien-être sur Radio Classique afin de répondre comme toujours à sa promesse : Et votre journée devient plus belle" indique la radio.