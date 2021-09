La chanteuse Kimberose en concert avec France Bleu

Les spectateurs pourront découvrir ou redécouvrir les titres de son dernier album, "Out", dans une salle accessible après présentation de l’invitation et du pass sanitaire. Les auditeurs peuvent gagner leur entrée en participant aux jeux dédiés à l’événement sur les antennes mais aussi sur francebleu.fr

Le 23 septembre à 20h, spécialement pour ses auditeurs, France Bleu diffusera le concert de Kimberose. Avec une rediffusion le 25 septembre à partir de 15h dans "France Bleu part en Live". Par ailleurs, à l'occasion, de ce concert "France Bleu Live", France Bleu offre une expérience unique, 100% VIP, quelques mois avant son concert Salle Pleyel : deux places VIP pour le concert, une rencontre avec l'artiste, une nuit d'hôtel avec petit déjeuner et la prise en charge de vos trajets aller-retour vers Paris.