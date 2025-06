La Villa Radio Contact rouvre ses portes à Ibiza

Comme chaque été, David, Lucile, Thibaut et Max investissent une maison sur l’île d’Ibiza pour y accueillir de nombreux DJs parmi les plus populaires du moment : Lost Frequencies, Elfigo, Alex Germys, Bob Sinclar, Henri PFR, Dimitri Vegas & Like Mike, The Magician, Kungs… La Villa Radio Contact devient le centre de cette programmation festive diffusée en direct du 30 juin au 4 juillet dans "Le 15/19", à la radio, en télé et en digital.

Chaque jour, des auditeurs sélectionnés rejoignent l’équipe pour 24 heures, au rythme des DJ sets, des sorties et de l’ambiance musicale. La maison, conçue comme un lieu d’accueil à la fois festif et immersif, comprend 12 chambres, 8 salles de bain, 2 piscines, une salle de sport… et une friterie 100 % belge, qualifiée par l’équipe de "meilleure friterie d’Ibiza".