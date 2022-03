La Semaine Sainte et Pâques en direct de Poligny sur RCF

Cette année, RCF a donc choisi de vivre la Semaine Sainte et la fête de Pâques avec ses auditeurs au sein de la communauté des clarisses de Poligny, dans le Jura. "En ces temps incertains, nous invitons nos auditeurs à découvrir l’engagement de cette communauté de la famille franciscaine qui a choisi la pauvreté, la sobriété et la fraternité. C’est dans ce contexte que chaque auditeur, pratiquant ou non, est invité à cheminer avec les clarisses tout au long de la Semaine Sainte, et à vivre la fête de Pâques, point culminant de la vie chrétienne. Tout au long du triduum, les clarisses de Poligny nous feront entrer dans le mystère de la Passion, de la Mort et de la Résurrection du Christ" explique le réseau.

Tous les offices seront célébrés par le frère Eric Bidot, franciscain et commentés par le père Sébastien Antoni, prêtre assomptionniste.