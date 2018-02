La Saint-Valentin célébrée chez des auditeurs de Contact FM

Contact FM avait mis le paquet pour proposer à ses auditeurs de passer une soirée à domicile. Lr'équipe est venue décorer la maison (éclairage led, table romantique pour deux, fleurs, bougies,….). La Chef Stéphanie Belmonte (La Belle Assiette) s'est occupée quand à elle de concocter un menu digne des plus grandes tables.

"Cette opération spéciale s'intègre dans la volonté de la station d'être toujours plus proche de ses auditeurs et de leur offrir des moments d'exception" a expliqué Contact FM.