La Route du Rhum 2022 est à suivre sur Europe 1

Martin Lange, journaliste au service des sports d’Europe 1, sera à Saint-Malo pour faire vivre le départ aux auditeurs. Axel May sera quant à lui dès le jeudi 10 novembre et jusqu’au lundi 14 à Pointe-à-Pitre pour suivre l’arrivée et le podium des trimarans "Ultim". François Gabart, skipper vainqueur du Vendée Globe à 29 ans et deuxième de la dernière édition de la Route du Rhum, interviendra quotidiennement dans Europe Matin, Europe Midi et Europe 1 Sport. Il livrera un point complet sur la compétition à partir de ce vendredi 4 novembre avant d’entamer la compétition.

Lionel Rosso et Virginie Phulpin reviendront également sur la course transatlantique en solitaire de manière quotidienne, en compagnie de chroniqueurs et d’invités dans leur émission Europe 1 Sport, entre 20h et 23h.