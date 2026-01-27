La RTBF mobilise ses antennes pour valoriser la scène musicale belge

Durant sept jours, toutes les marques radio de la RTBF (Tipik, Vivacité, Viva+, Musiq3, Classic 21, Tarmac, La Première et JAM) adaptent leur ligne éditoriale pour refléter l’étendue et la vitalité de la création musicale belge. À l’antenne comme en digital, les contenus se diversifient : portraits d’artistes, concerts en direct, showcases, émissions spéciales, capsules thématiques. Chaque station proposera une approche éditoriale en lien avec son univers, tout en participant à une dynamique collective autour de la musique locale.

JAM, la marque dédiée aux jeunes publics, proposera dix capsules musicales tournées dans les gares de Namur, Liège et Charleroi. Ces séquences mettront en lumière dix artistes émergents, Cette opération est menée en partenariat avec la SABAM et le Conseil de la Musique.

