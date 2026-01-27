La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mardi 27 Janvier 2026 - 08:50

La RTBF mobilise ses antennes pour valoriser la scène musicale belge


Notez


Pour sa sixième édition, la Semaine de la musique belge mobilise l’ensemble de l’écosystème radio de la RTBF. Du 2 au 8 février 2026, les chaînes et plateformes du service public bousculeront leurs grilles pour valoriser la scène musicale nationale, à travers une programmation dédiée, des événements en direct, des captations et des productions originales sur le terrain comme en ligne.



Vous aimerez aussi

Durant sept jours, toutes les marques radio de la RTBF (Tipik, Vivacité, Viva+, Musiq3, Classic 21, Tarmac, La Première et JAM) adaptent leur ligne éditoriale pour refléter l’étendue et la vitalité de la création musicale belge. À l’antenne comme en digital, les contenus se diversifient : portraits d’artistes, concerts en direct, showcases, émissions spéciales, capsules thématiques. Chaque station proposera une approche éditoriale en lien avec son univers, tout en participant à une dynamique collective autour de la musique locale.
JAM, la marque dédiée aux jeunes publics, proposera dix capsules musicales tournées dans les gares de Namur, Liège et Charleroi. Ces séquences mettront en lumière dix artistes émergents,  Cette opération est menée en partenariat avec la SABAM et le Conseil de la Musique. 


De son côté, Classic 21 proposera des contenus axés sur les salles de concert avec cinq capsules tournées dans des lieux emblématiques tels que le Centre Culturel René Magritte à Lessines, la Ferme du Biéreau à Louvain-la-Neuve, Le Stock à La Louvière, Le Salon à Silly et le Hangar à Liège.

Une concentration d’événements radio en direct

La journée du samedi 7 février sera l’un des temps forts du dispositif. À Media Square, nouveau pôle de production de la RTBF, plusieurs événements se succéderont : émission spéciale de La Première à 10h en direct, showcase avec Ozark Henry, Alice on the Roof et Mentissa, spectacle jeune public "Insectarium" retransmis sur Musiq3, concert-café signé JAM à 18h, émission "Samy & Lou" en direct sur Tipik à 20 h avec plusieurs artistes (Fake Empire, Thomas Hamilton, Mia Lena, Maguie, Blu Samu), sous le parrainage de Sennen Bay (Marc Pinilla), et enfin DJ set avec MC sur Tarmac à 22h30 avec les lauréats du concours Playground.

Un dispositif radio articulé autour des artistes

En parallèle, plusieurs artistes confirmés comme Puggy, Axelle Red, Selah Sue ou Youssef Swatt’s partageront à l’antenne leurs coups de cœur musicaux, mettant ainsi en lumière d’autres talents émergents tels que Yasmine MSC, Porcelain id, K.ZIA et TeddyBear.
Ces choix artistiques seront intégrés dans la programmation radio, créant des ponts éditoriaux entre générations et esthétiques musicales.

Tags : Classic 21, La Première, Musiq3, musique, RTBF, Tarmac, Tipik, Viva+, Vivacité



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 26 Janvier 2026 - 08:50 Yacast identifie les radios les plus distinctives par genre musical  €

Vendredi 23 Janvier 2026 - 16:25 Classement "Le Radio Buzz 40" / La Lettre Pro de la Radio

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication