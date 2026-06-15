"La Nuit de la radio" explore l'histoire des banlieues à travers les archives sonores

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LaScam organisera le lundi 29 juin une nouvelle édition de la "Nuit de la radio", en partenariat avec l'INA. Depuis 2001, cet événement propose une expérience d'écoute collective construite à partir d'archives radiophoniques issues des collections de l'Institut national de l'audiovisuel.
Cette édition 2026, accueillie à partir de 19h30 dans les locaux de LaScam à Paris, sera consacrée à "La banlieue à l'oreille : ses mots et ses langages". Écrit et réalisé par Mehdi Ahoudig, le programme sonore d'une durée de 1h12 s'appuie sur une sélection d'archives retraçant l'évolution des quartiers populaires à travers leur parole et les représentations dont ils ont fait l'objet dans les médias. La soirée débutera par la remise des Prix pour l'ensemble de l'œuvre, du Prix de l'œuvre de l'année et du Prix découverte avant la diffusion du programme à 21h.
Cette édition 2026, accueillie à partir de 19h30 dans les locaux de LaScam à Paris, sera consacrée à "La banlieue à l'oreille : ses mots et ses langages". Écrit et réalisé par Mehdi Ahoudig, le programme sonore d'une durée de 1h12 s'appuie sur une sélection d'archives retraçant l'évolution des quartiers populaires à travers leur parole et les représentations dont ils ont fait l'objet dans les médias. La soirée débutera par la remise des Prix pour l'ensemble de l'œuvre, du Prix de l'œuvre de l'année et du Prix découverte avant la diffusion du programme à 21h.
Une plongée dans l'histoire radiophonique des quartiers
À travers les archives sélectionnées, cette "Nuit de la radio" entend interroger à la fois le langage de la banlieue et le langage porté sur la banlieue. Le récit débute dans les "communs de Paris" évoqués dès le Moyen Âge avant de traverser plusieurs décennies d'histoire sociale et urbaine. Les documents sonores retenus couvrent notamment la période de construction des grands ensembles dans les années 1960 jusqu'aux révoltes emblématiques des années 2005 à 2007. À travers cette matière radiophonique, Mehdi Ahoudig propose d'observer comment la radio a raconté les banlieusard·e·s, leur a donné la parole et accompagné l'émergence d'un langage devenu progressivement le support d'une culture propre.
Fidèle à son principe depuis 2001, la "Nuit de la radio" poursuit ainsi son exploration de l'histoire sonore à travers un récit construit à partir d'archives et destiné à être partagé collectivement.
Fidèle à son principe depuis 2001, la "Nuit de la radio" poursuit ainsi son exploration de l'histoire sonore à travers un récit construit à partir d'archives et destiné à être partagé collectivement.