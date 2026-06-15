"La Nuit de la radio" explore l'histoire des banlieues à travers les archives sonores

LaScam organisera le lundi 29 juin une nouvelle édition de la "Nuit de la radio", en partenariat avec l'INA. Depuis 2001, cet événement propose une expérience d'écoute collective construite à partir d'archives radiophoniques issues des collections de l'Institut national de l'audiovisuel.

Cette édition 2026, accueillie à partir de 19h30 dans les locaux de LaScam à Paris, sera consacrée à "La banlieue à l'oreille : ses mots et ses langages". Écrit et réalisé par Mehdi Ahoudig, le programme sonore d'une durée de 1h12 s'appuie sur une sélection d'archives retraçant l'évolution des quartiers populaires à travers leur parole et les représentations dont ils ont fait l'objet dans les médias. La soirée débutera par la remise des Prix pour l'ensemble de l'œuvre, du Prix de l'œuvre de l'année et du Prix découverte avant la diffusion du programme à 21h.