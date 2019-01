"La Normandie qui bouge" avec Tendance Ouest

Après la chronique tous les jours à 8h04 avec la rédaction, le grand format tous les mardis à 12h10 dans "Zone Libre" avec Thibault Deslandes, c'est l'émission "La Normandie qui bouge" qui a débarqué sur Tendance Ouest, depuis hier, tous les jours de 13h à 16h avec Pierre. L'émission "La Normandie qui bouge" est le prolongement naturel de la raison d'être de Tendance Ouest depuis 36 ans. Chaque jour avec Pierre, elle met à l'honneur les normands et leurs initiatives. Que celles-ci soient associatives, économiques, culturelles, sportives, humanitaires, scientifiques,... toutes les initiatives qui font bouger la Normandie et les normands auront leur place dans "La Normandie qui bouge". Tendance Ouest a mis en ligne un formulaire afin d'encourager les Normands à s'inscrire pour partager leurs rendez-vous, leurs activités et leurs projets. Le journaliste prendra contact directement avec eux.