France Musique enregistre "La Tribune des critiques de disques" à Poitiers

L’enregistrement aura lieu aux Salons de Blossac, 9 rue de la Tranchée à Poitiers, en entrée libre sur réservation. Le jury de cette session réunira quatre musiciens et enseignants issus du territoire : la violoniste Cécile Roubin, l’altiste Benoît Weeger, le compositeur Benoît Sitzia et la pianiste Élise Noaille. Ensemble, ils désigneront la version "reine" du Concerto n°4 à l’issue d’une écoute à l’aveugle.

Depuis 2014, "La Tribune des critiques de disques" a étendu son dispositif au numérique. Les auditeurs et internautes peuvent désormais voter en ligne pour leur version favorite sur le site de France Musique et sur la page Facebook de la chaîne.

Cette interactivité, qui prolonge la tradition du débat musical, renforce la dimension participative de l’émission et illustre l’engagement de Radio France dans la valorisation du patrimoine sonore et la proximité avec les publics régionaux.