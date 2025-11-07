La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Vendredi 7 Novembre 2025 - 16:50

France Musique enregistre "La Tribune des critiques de disques" à Poitiers


France Musique enregistrera en public La Tribune des critiques de disques le mardi 18 novembre à 20h aux Salons de Blossac à Poitiers. L’émission, animée par Jérémie Rousseau, sera consacrée au Concerto pour piano n°4 de Beethoven et diffusée le dimanche 18 janvier 2026 à 16h. Le dispositif de vote en ligne permettra aux auditeurs et internautes de désigner leur version préférée.


Chaque semaine, des critiques spécialisés comparent plusieurs enregistrements d’une même œuvre avant d’élire, à l’aveugle, leur version de référence.
Après Nice, Limoges, Montpellier et Saintes, La Tribune des critiques de disques poursuit sa tournée en région et posera ses micros à Poitiers le mardi 18 novembre à 20h pour un enregistrement public. L’émission, diffusée le 18 janvier 2026 à 16h, sera consacrée au Concerto pour piano n°4 de Beethoven. Ce même concerto sera interprété le 29 janvier 2026 au TAP de Poitiers dans un programme Beethoven dirigé par Philippe Herreweghe à la tête de l’Orchestre des Champs-Élysées.
Créée en 1946 par Armand Panigel et Jean Roy, La Tribune des critiques de disques est la doyenne des émissions de radio en France. Présentée depuis 2014 par Jérémie Rousseau, elle reste un pilier de la grille de France Musique, réunissant chaque dimanche de 16h à 18h un large public d’auditeurs passionnés. 

Un enregistrement ouvert au public poitevin

L’enregistrement aura lieu aux Salons de Blossac, 9 rue de la Tranchée à Poitiers, en entrée libre sur réservation. Le jury de cette session réunira quatre musiciens et enseignants issus du territoire : la violoniste Cécile Roubin, l’altiste Benoît Weeger, le compositeur Benoît Sitzia et la pianiste Élise Noaille. Ensemble, ils désigneront la version "reine" du Concerto n°4 à l’issue d’une écoute à l’aveugle.
Depuis 2014, "La Tribune des critiques de disques" a étendu son dispositif au numérique. Les auditeurs et internautes peuvent désormais voter en ligne pour leur version favorite sur le site de France Musique et sur la page Facebook de la chaîne.
Cette interactivité, qui prolonge la tradition du débat musical, renforce la dimension participative de l’émission et illustre l’engagement de Radio France dans la valorisation du patrimoine sonore et la proximité avec les publics régionaux.

Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


