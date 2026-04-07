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Mardi 7 Avril 2026 - 08:25

La Lettre Pro de la radio L’Hebdo 202 vient de paraitre !


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La Lettre Pro L’Hebdo 202 confirme les dynamiques à l’œuvre dans l’écosystème radio et audio digital, entre enjeux de distribution dans les environnements connectés et évolution des modèles économiques du podcast. Ce numéro met en perspective des initiatives concrètes qui illustrent les transformations en cours, à la croisée de l’innovation technologique et des stratégies éditoriales.



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Dans ce numéro 202 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo, Régis Verbiguié revient sur un signal fort pour la radio embarquée. À l’heure où les constructeurs automobiles chinois intègrent massivement les plateformes de streaming dans leurs interfaces, l’absence d’un accès direct à la radio aurait pu s’imposer comme un standard. L’intégration d’un bouton Radio sur l’écran tactile du SUV électrique XPeng G6, obtenue par Radioplayer France, illustre un enjeu stratégique majeur autour de la découvrabilité et de la place du média radio dans les environnements numériques embarqués.
Cette évolution souligne la nécessité pour les acteurs radio de sécuriser leur présence dans des interfaces dominées par les usages digitaux.

Le numéro met également en lumière l’évolution du marché du podcast à travers le modèle développé par Arthur Soria. Cofondateur et CEO de Lacme, il structure une approche fondée sur la création d’expériences plutôt que sur la logique publicitaire traditionnelle. En accompagnant à la fois des marques dans la production de podcasts et plus de vingt podcasteurs indépendants, Lacme s’inscrit dans une dynamique qui privilégie la créativité commerciale et des formats adaptés aux usages audio digitaux, en s’éloignant du programmatique. Cette double approche traduit une transformation des modèles de monétisation et des attentes des annonceurs dans l’univers du podcast.

Pour décrypter les mutations du secteur

En complément, L’Hebdo qui paraît chaque mardi matin propose la Playlist de la rédaction, les chiffres clés de la semaine, le Top 5 News des articles les plus lus sur lalettre.pro, ainsi qu’une sélection d’études audio et les verbatims de professionnels du secteur. Le numéro 202 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Et pour bénéficier d’un accès total et illimité à nos contenus, c’est par : chaque semaine, une cinquantaine d’exclusivités sont proposées sur le site.


Tags : Arthur Soria, mobilité, monétisation, podcast, Radioplayer, Radioplayer France, Régis Verbiguié



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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