La Lettre Pro de la radio L’Hebdo 202 vient de paraitre !

Le numéro met également en lumière l’évolution du marché du podcast à travers le modèle développé par Arthur Soria. Cofondateur et CEO de Lacme, il structure une approche fondée sur la création d’expériences plutôt que sur la logique publicitaire traditionnelle. En accompagnant à la fois des marques dans la production de podcasts et plus de vingt podcasteurs indépendants, Lacme s’inscrit dans une dynamique qui privilégie la créativité commerciale et des formats adaptés aux usages audio digitaux, en s’éloignant du programmatique. Cette double approche traduit une transformation des modèles de monétisation et des attentes des annonceurs dans l’univers du podcast.