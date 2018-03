La Lettre Pro de la Radio n° 98 vient de paraitre

CTA de Nancy : au coeur de l'Europe

Septième étape de notre tour de France des Comités Territoriaux de l’Audiovisuel, après Toulouse, Dijon, Lyon et Bordeaux, Lille, Paris, direction Nancy. Les 12 CTA en métropole et 4 en outre-mer sont les antennes régionales du CSA. Ils sont dotés d’une compétence consultative, dans le cadre de l’examen des dossiers lors des appels aux candidatures pour les radios et les télévisions locales, du contrôle du respect de leurs obligations par les titulaires d’autorisations, et de certaines compétences décisionnelles.



Toutenkamion : le pharaon du studio mobile

C’est dans le Loiret, à Ladon plus précisément, que la société Toutenkamion, leader européen, propose aux radios françaises et étrangères la conception et la construction sur mesure de leurs studios mobiles, prêts à voyager et à avaler les kilomètres à la rencontre des auditeurs. Son directeur commercial Europe, Franck Tartinville, nous fait une visite guidée.



Les radios s’affichent partout

Aux côtés de l’antenne, véritable pièce maîtresse du dispositif annuel, les campagnes de communication de nos radios françaises vont prendre une place toujours plus importante durant cette année 2018. La Lettre Pro de la Radio a fait l’inventaire de ces plans de com, dressé leurs budgets et récolté les différents moyens d’activation de plusieurs stations du territoire.



Ils transforment la matinale

Ce nouveau média lancé il y a quelques semaines propose une expérience à mi-chemin entre la radio et le podcast. Grâce à une application mobile et quelques questions pour déterminer les centres d’intérêt de chaque utilisateur, "Les Croissants" propose une matinale radio personnalisée construite grâce à un logiciel d’intelligence artificielle. Une idée audacieuse qui fait grandir l’offre des nouveaux concepts en pleine expansion autour de l’audio digital.