La Lettre Pro de la Radio n° 114 vient de paraitre

On prend les mêmes et on recommence !

C’est avant les grandes vacances d’été que nous avons rencontré Bruno Dubois, en pleine préparation de sa grille de rentrée. Le directeur de l’antenne de Sud Radio semble satisfait de la saison passée et désire une continuité pour les mois à venir. L’auditeur sera donc à nouveau grand protagoniste de la radio du groupe Fiducial donnant son avis sur tous les sujets abordés, les têtes d’affiche devraient rester identiques et le rugby sera au coeur des programmes 2019/2020.



La première bougie du DAB+

Il y avait du monde au balcon, le 19 juin 2018, pour le lancement du DAB+ dans les Hauts-de-France. Discours officiels dans le somptueux décor de la CCI de région, multitude de partenaires et exposants, petits fours, champagne frais… Un an plus tard, la radio native Playloud prend l’initiative de célébrer le premier anniversaire du DAB+ dans ses locaux de Lys-lez-Lannoy. Le décorum est moins sophistiqué, mais la détermination est intacte.



CI Média : indépendante et efficace

Régie indépendante, CI Média commercialise de nombreuses stations et propose une offre très large. Avec Skyrock, Radio Star, Jazz Radio, M Radio, Maritima et une offre multiville sur le réseau national, CI Média est l’une des grandes régies publicitaires indépendantes. Elle développe des solutions sur l’ensemble du territoire.