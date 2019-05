La Lettre Pro de la Radio n° 111 vient de paraitre

Les ambitions d’Altice sur l’audio et en local

Discret, Damien Bernet est devenu l’homme fort des activités médias du groupe Altice. Même si Alain Weill, PDG d’Altice France et patron historique de BFM et RMC, n’est jamais loin, le directeur général d’Altice Media dirige l’une des plus grandes rédactions de France. Le groupe affiche ses ambitions sur le local et l’audio. À l’occasion de la présentation des résultats de SFR, Damien Bernet a répondu aux questions de La Lettre Pro de la Radio.



France Bleu Provence, pionnière des locales

Objectif de ces dernières années : moderniser l’image de France Bleu Provence. Un pari réussi puisque aujourd’hui la station est présente sur tous les grands événements populaires du territoire… Elle est aussi dans le classement des 35 premières radios en

matière d’audience digitale. Rencontre avec le directeur Éric Navarro qui, depuis 2013, veut faire de France Bleu Provence "LA" généraliste de proximité.



Lovely consolide l’offre radio du groupe HPI

Le rachat de Radio Rézo a donné naissance, le 2 avril, à Lovely, "La radio de vos plus belles mélodies". Avec ce nouveau programme musical qui s’étend des années 1980 à nos jours, le groupe HPI enrichit son éventail de stations musicales, dans lequel on retrouve Évasion, Chante France et MBS. L’offre réunit désormais près de 400 000 auditeurs par jour et s’installe sur le DAB+.