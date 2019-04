La Lettre Pro de la Radio n° 110 vient de paraitre Ce 110e numéro de La Lettre Pro de la Radio vous offre un panorama de toute l'actualité radiophonique. Ce mois-ci, c'est Alain Liberty, président du Syndicat des Radios Indépendantes, qui fait la une de ce nouveau numéro. Un 110e numéro qui dévoile en avant-première une étude IFOP "Médias en régions : les Français et les radios de territoires". Découvrez le sommaire complet...

"J'appelle à la création d'une fédération"

Deux ans après son arrivée à la tête du SIRTI, Alain Liberty dresse un premier bilan des actions mises en place. En interne, les adhérents ont désormais accès à des services pour les aider dans leur quotidien. À l'extérieur, le Syndicat se positionne clairement comme la voix des radios indépendantes dans un contexte de mutation du secteur et de préparation d'une réforme de l'audiovisuel. Le président souhaite que l'ensemble du secteur se fédère pour être plus fort.



Étude IFOP/SIRTI : les Français plébiscitent les radios des territoires

Selon une étude IFOP "Médias en régions : les Français et les radios de territoires" pour le SIRTI, que nous publions en avant-première, le verdict est sans appel : la France est le pays de la radio. Dans les territoires, le média est un média populaire : plus d’un Français sur deux écoute les stations locales ou régionales.



Franck Riester défend la proximité

En pleine préparation de la réforme de l'audiovisuel, prévue pour 2020, le ministre de la Culture multiplie les gestes en faveur des médias audiovisuels et particulièrement des radios. En soutenant le développement du DAB+, il confirme son attachement au paysage radiophonique, et notamment l'audiovisuel public. Franck Riester a accord une interview à La Lettre Pro de la Radio.



La radio, reine des partenariats

Ces logos colorés des radios, nous les voyons sur tous les grands événements de France. Les radios proposent souvent une communication d’un partenaire sur son antenne contre une visibilité sur le terrain. Ils peuvent aussi proposer des dotations sur l’antenne. Les partenariats les plus efficaces sont certainement ceux qui entrent le plus dans le quotidien des auditeurs. Le partenariat doit être original. Pour marquer le terrain, il faut se creuser la tête. Les radios indépendantes comme les stations locales des réseaux nationaux sont très actives sur ce terrain.



Zetta, la solution logicielle pour l’ultra-proximité

Le logiciel Zetta, édité par RCS, est la solution pour les radios de proximité. Dans l’Ouest, la station multi-départementale Sweet FM s’est parfaitement adaptée à la problématique complexe mêlant de nombreux décrochages et à la complexité d’un programme axé sur l’hyper-proximité.



Pourquoi la presse se lance dans l'audio

S’il est très simple pour une station de radio de faire du podcast, c’est beaucoup moins naturel vu du balcon de la presse écrite. Mais aujourd’hui, les rédactions "papier" sont résolument tournées vers le numérique. D’abord avec leurs sites web, certaines par la télévision, d’autres encore à travers les enceintes connectées et beaucoup, par le podcast : un nouveau support facile à s'approprier et qui rejoint un public toujours plus large. Et les idées, géniales, ne manquent pas.



De bonnes choses à savoir

Comment générer plus de deux millions d'écoutes chaque mois ? En toute simplicité, on aurait envie de vous dire. Parce que, au départ, lorsqu'une idée est simple, le résultat qu'elle produit à l'arrivée est souvent à la hauteur des espérances : une réussite. Et c'est le cas avec le réseau de podcasts Choses à Savoir.



SoluCast : un déménagement au Top !

SoluCast a apporté son expertise pour déménager le matériel et mettre en service les nouveaux studios, l’occasion pour Top Music de migrer ses anciennes bascules analogiques vers une grille audio sur IP entièrement virtualisée avec plusieurs niveaux de secours, tant côté matériel (Axia) que logiciel (Zenon).



Lilicast booste les radios sur les réseaux sociaux

Lancé sur le marché en septembre 2018, Lilicast mûrissait depuis quatre ans déjà dans l’esprit de ses créateurs, deux auditeurs de radio, gros consommateurs de réseaux sociaux. Partant du constat que les contenus générés par les radios sont peu présents ou visibles sur Facebook, Twitter, Instagram… ils ont développé Lilicast, un outil qui permet de distribuer ces contenus sur le digital, de façon semi-automatique.



Rapprochez-vous de vos auditeurs…

La radio est le média de proximité par excellence. De par sa légèreté, il peut encore plus s'approcher de ses auditeurs, en allant chez eux, au café du coin, dans un théâtre, au coeur du marché, etc. Petites et moyennes radios qui ne l'ont pas encore expérimenté, rien de plus simple que de venir au contact de vos auditeurs, avec le minimum de matériel, pour un coût minimal, et pour un effet de publicité et d'image positive considérable. Voici quelques tuyaux...



FanScore Music géolocalise les goûts des auditeurs

Plateforme online, FanScore Music propose aux radios des analyses quantitatives et qualitatives sur les contenus et sur la musique. Développée par Bruno Witek, FanScore Music ambitionne de devenir une plateforme européenne de marketing et d'étude sur la radio online. Elle a déjà à son actif plus de 1 100 enquêtes réalisées avec plus de 200 000 auditeurs…



Monsieur radio : C'est vraiment too much…

N’allez surtout pas dire que Monsieur Radio est old school. Il a juste l’oreille affûtée. La récente Journée de la langue française dans les médias audiovisuels a réveillé chez lui quelques vieux réflexes : la chasse aux anglicismes sur les radios. Et cette fois-ci, il a frisé le burn-out. Let’s go pour parcourir ce rapide best of qu’il a rédigé pour les lecteurs de La Lettre Pro de la Radio !



Comment vendre plus de campagnes annuelles

Signer un contrat annuel paraît insurmontable pour beaucoup de commerciaux radio alors que d’autres les empilent et débutent leur mois avec beaucoup plus de sérénité. Objectif : signer des engagements annuels avec toutes sortes d’annonceurs, et pas seulement avec de gros acheteurs de volume, mais aussi avec de modestes artisans, PME et TPE.





Et aussi...

