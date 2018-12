La Lettre Pro de la Radio n° 106 vient de paraitre

Les codages audio 3D pour une radio immersive

Un des axes de développement de l’offre radio sur internet est la puissance immersive du son. De par les podcasts natifs, plus de limite de temps ni de format, et disparaissent également les contraintes de transmissions FM ou DAB+. De par un casque, le binaural nous plonge dans l’immersion, et via une box et un ampli home cinéma, nous voilà capables d’écouter un podcast en DTS ou Dolby.



CTA de Poitiers : la com', atout central

À l’occasion de cette quatorzième étape, nous prenons la direction de Poitiers. Les CTA, qui sont dotés d’une compétence consultative dans le cadre de l’examen des dossiers lors des appels à candidatures pour les radios et télévisions locales, ont aussi un rôle décisionnel pour certains dossiers ainsi qu’une mission de contrôle (programme et technique). Le CTA de Poitiers place la communication avec les acteurs au centre de sa mission. Un point global, avec sa secrétaire générale Karine Logereau.