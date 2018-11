La Lettre Pro de la Radio n° 105 vient de paraitre

Le Salon de la Radio 2019, nouvelle définition

L’édition 2019 du premier rendez-vous de l’industrie de la radio en Europe s’adapte aux nouveaux enjeux du média et s’ouvre à de nouveaux univers. La publicité, la musique et le podcast auront désormais leurs espaces dédiés. Du 24 au 26 janvier 2019, le Salon de la Radio et de l’Audio Digital s’ouvre à la Villette à Paris et prend une nouvelle dimension.



"Un match de foot sans mi-temps"

Lancés en août 2004, Les GG ressemblent à une success-story, diffusés chaque jour, de 9h à midi, sur RMC et en simultané à la télévision. Aux commandes, le même duo : Alain Marshall et Olivier Truchot qui donnent la parole à des personnalités, issues de la société civile, qui débattent et défendent leurs points de vue sur l’actualité, quitte à s’engueuler à l’oreille de près de deux millions d’auditeurs. Interview dans les nouveaux studios au sein du Campus Altice.