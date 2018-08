La Lettre Pro de la Radio n° 103 vient de paraitre

Le CTA de Marseille sur tous les fronts

Après Toulouse, Dijon, Lyon, Bordeaux, Lille, Paris, Nancy, Caen, Réunion-Mayotte et Clermont-Ferrand, et à l’occasion de cette onzième étape, nous prenons la direction de Marseille. Les CTA, qui sont dotés d’une compétence consultative dans le cadre de l’examen des dossiers lors des appels à candidatures pour les radios, ont aussi un rôle de contrôle. Sur la Canebière, et plus généralement pour la région Sud, le CTA de Marseille mène plusieurs dossiers chauds. On fait le point avec son secrétaire général, Olivier Bourgier.



Médialocales 2018 : le Top dans 10 grandes villes

Le cru de la saison 2017/2018 des audiences "Médialocales" a été dévoilé par Médiamétrie à la fin du mois de juillet. Les suréchantillonnages réalisés par Médiamétrie permettent d’affiner au plus près les performances des radios sur les régions, agglomérations et départements pour la saison allant de septembre 2017 à juin 2018. Nous vous dévoilons le Top 5 pour les 10 plus grandes agglomérations (hors Paris et IDF).