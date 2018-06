La Lettre Pro de la Radio n° 101 vient de paraitre

Le rêve de Jules-Édouard Moustic

Tout a débuté avec une radio périphérique (pour ne pas dire pirate) au Pays basque en 2006. L’aventure corsaire a duré 4 ans avant qu’un appel d’offres du CSA donne à Skyrock la fréquence que Jules-Édouard Moustic utilisait. Autant dire que côté programmation entre les deux stations, on passe du coq à l’âne, "et on était l’âne. On n’a pas lâché, on est allés jusqu’au Conseil d’État pour tenter de garder notre fréquence. Radio I Have A Dream était une radio différente et locale et on s’est retrouvés avec deux autorisations pour Skyrock et Chérie FM", raconte Jules-Édouard.



Le podcast pour faciliter l’atterrissage

Après dix ans à Toronto, Marjorie Murphy rentre en France en 2015. Son retour à Paris a été bien plus compliqué que ce qu’elle avait pu imaginer. Comme si elle revenait du futur, dans son pays d’origine qu’elle retrouve presque inchangé. Au gré des rencontres avec d’autres Français qui ont aussi vécu à l’étranger, Marjorie Murphy se rend compte que son problème de décalage n’est pas isolé. Elle crée Ex Expat - Le Podcast, comme remède aux atterrissages difficiles.