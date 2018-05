La Lettre Pro de la Radio n° 100 vient de paraitre Voilà un numéro exceptionnel que nous vous proposons ce mois-ci : le centième numéro de La Lettre Pro de la Radio. Le 9 septembre 2011 paraissait, pour la première fois, notre publication mensuelle consacrée aux professionnels de la radio. C'était il y a presque 7 ans. Retour sur cette belle aventure, entre vous et nous, dans ce numéro spécial.

Ici on aime la radio

À l'occasion de la parution du centième numéro de La Lettre Pro de la Radio, l'équipe dévoile une infographie exclusive sur une double-page pour tout connaitre de l'industrie d'aujourd'hui : éditeurs, fréquences, emploi, audiences, comportements d'écoute, spécificités musicales. Une infographie qui s'appuie sur les dernières études du secteur de la radio en France et dans le monde.



Pas de pétrole, mais des idées !

C'est en Corrèze qu'est née La Lettre Pro de la Radio. Elle est née d'une rencontre, entre deux "curieux" de radio, Frédéric Brulhatour et Philippe Chapot. Un tandem providentiel, aussi complémentaire et inséparable que Brett Sinclair et Danny Wilde. Retour sur les origines de cette aventure très humaine, 100 numéros et 2 000 abonnés plus tard…

Les Unes de La Lettre Pro de la Radio

Vous souvenez-vous du premier numéro de La Lettre Pro de la Radio ? C'était le 9 septembre 2011. En presque 7 ans, votre magazine a évolué dans sa mise en page et dans son rythme de parution (passant d'une parution bimensuelle à une parution mensuelle) mais jamais dans sa ligne éditoriale qui privilégie toujours le savoir-faire de celles et ceux qui fabriquent la radio.



Les pros parlent de La Lettre

Patrons de radios, directeurs des programmes, journalistes et même techniciens : La Lettre pro de la Radio représente pour eux une véritable source d’informations. Tous les jours, sur le site, ou tous les mois, dans le mag, ils nous lisent, à la recherche des bonnes pratiques ou de la bonne info. Alors, on leur a posé une question simple : "Quelle utilisation faites-vous de La Lettre Pro de la Radio ?" Voici un florilège des propos recueillis.



La radio de demain s'invente aujourd'hui

Jamais, au cours de ces 20 dernières années, la radio n'avait connu autant de bouleversements, de changements et de mutations. On peut même parler d'une métamorphose profonde qui n'est pourtant pas encore arrivée à son terme et qui avance toujours à pas cadencés… Pour le Dr Sébastien Poulain : "La radio semble avoir un bel avenir devant elle."



Radio : le média de tous les records

L'histoire du média radio est jalonnée de prouesses toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Des inventeurs, pionniers de la radio, aux animateurs bouillonnant de créativité, l'homme de radio est un homme de records. Des plus techniques aux plus loufoques, ils témoignent que la radio est un univers d'ingéniosité et de défis. Petite illustration de texte, en dix records.

L’étude qui peut faire bouger les choses

À l’heure où l’exécutif va se pencher sur la réforme de l’audiovisuel, l’étude lancée par le SIRTI, conjointement avec l’IFOP, fait figure d’argument de poids : l’écoute de la radio reste une pratique très ancrée dans l’hexagone tout comme l’accès à la radio qui demeure un droit universel. Son président, Alain Liberty, analyse, pour la Lettre Pro de la Radio, les résultats. Et trace quelques perspectives.



" Sibyle Veil à Radio France ? Rien n'était joué d'avance !"

Le conseiller Nicolas Curien a assuré la présidence du CSA pendant les trois mois d'absence – pour raisons de santé – d'Olivier Schrameck. Il a mené les nominations de deux présidents de l'audiovisuel public et a assuré la continuité de l’institution qui a, notamment, validé la vente de NextRadioTV à SFR. Avant de repasser le flambeau au président, il revient sur ces grands dossiers et trace l'avenir de la radio.

Coupe du monde : la logistique des radios

Quel casse-tête. Pour préparer la couverture d’un tel événement – la Coupe du monde de football qui se tiendra du 14 juin au 15 juillet en Russie –, les radios qui couvriront l’événement ne chôment pas. Depuis de nombreux mois, elles préparent les déplacements de leurs équipes et le gros mois de couverture prévue sur place. Et il ne faut rien oublier dans un pays particulièrement vaste. La Lettre Pro de la Radio a préparé, aux côtés de RMC et de Radio France, les derniers cartons avant le départ.



Europa Plus, leader en Russie

Son coeur de cible, ce sont les 15/35 sur un format Top 40. Créée en 1990 après la chute du rideau de fer, Europa Plus est tout de suite synonyme de liberté pour les Russes. Elle couvre 11 fuseaux horaires. À Moscou, la capitale de la Russie, elle répand ses ondes depuis la tour d’Ostankino, la plus haute tour de diffusion du continent européen qui mesure 540 mètres alors que notre belle dame de fer, la tour Eiffel, mesure 324 mètres (avec antenne).



Les défis des radios associatives

Alors que l’audio semble avoir repris toute sa place dans le coeur des Français après une forte appétence pour l’audiovisuel, les radios associatives restent à la croisée des chemins. Pour démarrer la transformation nécessaire aux prochaines décennies, elles s’appuient sur la CNRA et sa coprésidente Éliane Blin, laquelle nous dévoile leurs prochains défis.

Radio Lyon et M Radio, deux radios mythiques

Du poste à galène des années 20 au radiocassette des années 80 en passant par l’enceinte connectée d’aujourd’hui, la radio a évolué des ondes courtes et moyennes en passant par la FM jusqu’au digital. Dans la région, Radio Lyon a fait la révolution des ondes. Malgré son axe régional, elle émet sur toute la France jusqu’en Angleterre. Il en reste une friche à Dardilly, petite ville proche de Lyon. Nous nous sommes rendus sur place pour y ressentir le spectre. Autre radio légendaire, mais cette fois sur le bassin stéphanois, M Radio, la plus sympa dans le coeur des auditeurs. Histoire de légendes.



Coup de jeune sur la fiction à la radio

Séries, feuilletons, sagas… Ils prennent de plus en plus de place entre les directs, les reportages et les tranches d’information. Plus court qu’un roman, plus imaginatif que la télévision, la fiction revient sur le devant de la scène. Nous avons enquêté chez la spécialiste du genre, France Culture, mais aussi chez ceux qui s’imposent sur le web. Nous allons surtout vous prouver que la fiction est loin d’être ringarde.

Vox'M veut améliorer l'interaction à la radio

L'outil est né d'une réflexion de 3 amis, fans de radio, qui ont fait un constat simple : les modes d'interaction d'aujourd'hui sont principalement des échanges textuels autour de SMS, de photos et via une multitude d'outils comme les réseaux sociaux. Et la voix dans tout ça… ?



Retour sur 4 ans d’HyperTop

L’HyperTop France mesure tous les mois la notoriété, l’agrément ou l’usure des 30 titres les plus entendus à la radio au cours de la semaine précédente, d’après la pige Muzicast de Yacast qui attribue à chaque passage radio d’un titre son audience Médiamétrie. Chaque mois, ce sont 300 auditeurs réguliers de radio musicale, de 15 à 49 ans, qui donnent leur avis sur la base d’extraits musicaux des tubes du moment. Précisons que les sondés sont renouvelés entièrement d’une vague à l’autre.



Un joli mois de mai dans les radios par Monsieur Radio

Pas de piquet de grève aux portes des studios. Pas de grève perlée dans les programmes. Aucun préavis de grève en vue… Même pas une p'tite revendication. Même pas un début de p'tite grogne des CDDU. Franchement, les gars, si vous continuez comme ça, on va croire que vous êtes définitivement, derrière votre micro, les rois du pétrole.



La mutation du modèle de la radio est en marche

Le consultant Michel Colin conseille de nombreuses radios en France et à l’étranger, accompagne des médias dans leur transformation digitale, forme chaque année des centaines de commerciaux et rencontre de nombreux annonceurs, agences et chercheurs lors de conférences internationales. Quel est donc son regard sur l’évolution du modèle économique des radios françaises ?

Et aussi...

