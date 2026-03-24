La Lettre Pro L’Hebdo 200 : la radio ajuste son oreille et accélère sur le digital

Au sommaire du n°190 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo, Grégory Souty détaille la stratégie musicale du Groupe 1981, qu’il pilote depuis 2017 avec une ligne claire : construire pour chaque antenne une signature sonore identifiable et durable. Dans un environnement où l’offre audio s’intensifie, il combine analyse des données, expertise humaine et écoute des publics pour affiner la programmation. Un travail d’équilibriste qui vise à garantir cohérence éditoriale et performance d’audience.

Autre éclairage, celui d’Antoine Baduel, PDG de la Maison FG, qui poursuit la transformation de Radio FG en marque audio globale. Forte de plus de trente ans d’histoire dans les musiques électroniques, la station a étendu son univers avec 60 radios digitales et plus de 3 000 heures de mixes disponibles en podcast.

