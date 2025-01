La Fondation Brigitte Bardot lance son podcast

Créée en 1986 par l’actrice et militante, la Fondation Brigitte Bardot est depuis près de 40 ans un acteur clé de la cause animale, intervenant tant au niveau national qu’international. En hommage au dévouement de sa fondatrice et à l’occasion de ses 90 ans, la Fondation lance une série de podcasts qui reviendra sur les grands moments de son engagement.Intitulée "Fondation Brigitte Bardot : le podcast de la protection animale", cette série a été conçue, produite et diffusée par l’agence Angiocom , sous la direction d’Éric Angioletti. Les épisodes thématiques aborderont des sujets de société liés à la cause animale et mettront en lumière l’évolution des mentalités sur cette question.