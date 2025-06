La Ferarock rejoint le front commun des radios locales

Les 25 radios membres de la Ferarock, qui emploient en moyenne 3.25 salariés par structure et mobilisent 63 bénévoles, réalisent également de nombreuses actions culturelles (75% des radios) et diffusent plus de 70% de productions françaises..

Les trois organisations sont désormais partenaires de la Mobilisation et Coopération Arts et Culture, coordonnée par l’UFISC, afin de renforcer la coopération interprofessionnelle du secteur culturel. Une dynamique de solidarité et de visibilité renforcée pour les radios associatives à l’ère du numérique.