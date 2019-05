La CNRA rassemble les radios associatives à Paris

Au programme de ce nouveau congrès annuel de la CNRA , la présentation d’une exposition de l’Unesco intitulée "Femmes rurales sur les ondes" ou la mise en place d’un concours de création radiophonique. Les grands enjeux d’avenir pour le secteur radiophonique seront abordés sous la forme de 4 temps de concertation où les radios exprimeront librement leurs problématiques actuelles. Des observateurs du GRER (Groupe de Recherches et d'Études sur la Radio) assureront la synthèse et les restitutions qui seront faite en séance plénière. De plus, 3 ateliers d’échanges d’expériences seront proposés au cours de cette 25e rencontre.Ce nouveau congrès se déroulera à l'ESJ Paris, les 13 et 14 juin prochains.