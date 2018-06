La BBC pense avoir déjà perdu la bataille de l’audience radio

James Purnell estime que la BBC doit changer rapidement et ne plus se concentrer sur la diffusion hertzienne traditionnelle mais qu'elle doit réorienter les dépenses afin de servir des auditoires plus jeunes et diversifiés. "Nous devons changer plus vite que nous ne l'avons fait ces dernières années". Les radios de la BBC ont perdu du terrain face aux radios commerciales. De plus, l’explosion de l’offre apportée par le DAB+ a rendu la compétition encore plus difficile avec la mise en onde de radios qui concurrencent directement et par exemple Radio 4 et Radio 5 Live : "Nous ne devons plus nous battre contre ces radios mais nous devons nous soucier de l’avenir de l’audiovisuel britannique".