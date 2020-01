L'ex-siège d'Europe 1 se transforme

Ardian Real Estate restructure le complexe en édifiant, au cœur d’un îlot végétalisé, un bâtiment neuf de bureaux modernes qui seront situés à l’arrière des quatre hôtels particuliers qui composent les 60 mètres linéaires de façade. Le projet offrira environ 6 500 m² de bureaux et 2 500 m² de commerces de luxe, en plein cœur du triangle d’or à Paris. Deux ans de travaux sont nécessaires pour cette opération de grande envergure. La société a fait appel à Terres Rouges pour proposer une scénographie extérieure d’habillage du chantier de restructuration et de rénovation de l’ensemble immobilier qui porte le nom de Renaissance… Renaissance pour faire à la fois le lien avec la rue qui porte le nom d’un roi de cette période de l’histoire de France et le lien avec un projet qui réhabilite un immeuble, siège d'Europe 1 près d’un demi siècle.