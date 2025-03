L’équipe de Ici Alsace se mobilise pour les Restos du Cœur

Pour marquer cette mobilisation, Ici Alsace propose une matinée spéciale dédiée aux Restos du Cœur avec l'interview d'un bénévole invité dans l’émission "Ici matin" pour témoigner de son engagement, un reportage exclusif sur une distribution alimentaire dans le Haut-Rhin ou encore une interview du président des Restos du Bas-Rhin, mettant en lumière les défis de l’association dans la région. Cette couverture médiatique vise à sensibiliser le public et à encourager les dons et, grâce à l’implication de Ici Alsace, l’événement bénéficiera d’une visibilité accrue et pourra toucher un plus large public.

Tout au long de la journée du 7 mars, Ici Alsace partagera en direct les moments forts de la collecte sur les réseaux sociaux et l’application Ici.