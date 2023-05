L'émission "Les Grosses Têtes" part en tournée

Laurent Ruquier part sillonner les routes de l'hexagone pour 5 soirées, dont une en Belgique. Rendez-vous au théâtre de Roanne le 14 juin, à Carcassonne le 28 juin dans le célèbre théâtre Jean-Deschamps, à la Foire de Châlons-en-Champagne le 31 août, et à l'Estérel Arena de Saint-Raphaël le 18 octobre prochain. Une 5e date, toujours en octobre 2023, reste à définir, cette fois-ci en Belgique.Comme toujours, ces émissions délocalisées sont accessibles gratuitement et sur réservation. Les auditeurs peuvent d'ores et déjà s'inscrire pour les 2 premières dates à Roanne ( ICI ) et Carcassonne ( LÀ ).